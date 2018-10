Fra frø til færdig skov - Årestrup Planteskole sætter grønt aftryk på hele Danmark

Kurt er fortsat indehaver og produktionschef. I dag har virksomheden omkring 15 medarbejdere heraf fire-fem sæsonarbejdere. Her produceres planter, rådgives om plantningsprojekter og om tilskud samt gennemføres og vedligeholdes planteprojekter.

Man skal tænke langt frem, når man sår

Ellen Rasmussen, som er den, man møder i telefonen, når man bestiller planter og spørger til beplantning, er uddannet planteskolegartner. Hun registrerer også hvad og hvor meget, der sås og prikles, og fortæller, at selvom der er lidt mode i skovplanter, forsøger man på Årestrup Planteskole at undgå de store udsving, når man sår. Planter er jo flere år undervejs i produktionen, konstaterer hun. Kunsten er at være foran. Det er skov og nåletræer, der udgør størstedelen af produktionen. Årestrup Planteskole designer og planter også mange læhegn. Planterne til læhegn fylder ikke så meget i planteproduktionen. Det gør de til gengæld, hvis man forholder sig til arbejdstiden.

Pakkeløsning til skov og læhegn

Konsulent for skov- og naturprojekter, Esper Thygesen, kører ud til kunder i størstedelen af Jylland. Hans rolle er at rådgive omkring projekter som for eksempel skovrejsning, vildtbeplantninger, læ plantninger og energiskov. Vi rådgiver folk i, hvordan de kan plante skov, og om de har mulighed for at søge penge til det. Den hurtige løsning er at købe en færdig pakke, hvor beplantningen er tilpasset jord- og vindforhold. Der er også udviklet læhegnspakker, der tilgodeser bier, fugle og vildt til gavn for en rigere natur. Esper fortæller, at tilskuddet til skovrejsning er dalende, og samtidigt er blevet langt mere bureaukratisk. Kontrollen fortsætter i adskillige år efter plantningen. Ved tilskudsprojekter tilbyder Årestrup Planteskole derfor at stå for både selve ansøgningen, den løbende myndighedskontakt og GPS-arealmålingen, der skal bekræfte om reglerne følges.

Udvikling af maskiner og meget mindre kemi

Henover de sidste 20 år er forbruget af kemi på Årestrup Planteskole reduceret meget. Der er sket en kæmpeudvikling indenfor maskiner, fortæller Esper. Kurt er meget dygtig til at se muligheder og teknik. Hvis han kan se, at det er praktisk, så gør han det. Det betyder, at størstedelen af arbejdet på planteskolen er blevet langt mere mekaniseret. Det fordrer så heller ikke så stor en arbejdsstyrke. Kurt har i gennem tiden i samarbejde med medarbejderne udviklet flere forskellige maskiner blandt andet en lugevogn med solceller og en skovplantemaskine. Seneste skud på stammen er en præpareringsharve til brug i så bedene. Det betyder meget - også for produktionen, at vi er bevidste om til stadighed at reducere forbruget af kemi, slutter Esper. Det er jo netop det, det hele handler om på Årestrup Planteskole. At bidrage til en højere naturværdi med mere dyreliv i det danske land.