Fotominder fra KKIK og Jethallen efterlyses

Klaudi Sigaard og Søren Jacobsen har begge været inde på Ugeavisens kontor med fine scrapbøger fra KKIK fodbolds stormagtstid.

Her er et foto af et udklip fra dengang KKIK rykkede op i Jyllandsserien i 1980.

I anledning af KKIKs og Jethallens jubilæum i år sætter ugeavisen præmier på højkant. Har du gode billeder fra din tid med KKIK og Jethallen, kan du aflevere dem på kontoret, Bredgade 13 eller i postkassen senest tirsdag den 27. marts. Vi scanner dem ind, så du får dem retur.