Fotokonkurrence aflyst

Fotokonkurrence Foreningen Norden i Karup har besluttet at aflyse årets fotokonkurrence Mit bedste foto fra en nordisk ferie i år. Der er desværre kommet så få bidrag ind, at vi må aflyse konkurrencen, oplyser formanden, Jann Rasmussen. Sidste år var der mange fotos, og familien Friis fra Karup vandt på et motiv fra Island. Foreningen Norden lægger sig nu i selen for at finde en anden aktivitet, der kan vække folks opmærksomhed for det nordiske. Vi har en trumf i baghånden til foråret 2019, lover formanden.

20. September 2018, 08:30