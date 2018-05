Foto fernisering i Smedehuset 18. maj

Det er Kirsten Nielsen, daglig leder af Smedehuset i Karup, der har opfordret Cathja til at udstille sine fotografier. Jeg mødte Cathja tilfældigt og spurgte til hendes fotoudstyr. Da hun viste mig nogle af sine billeder, faldt jeg for dem med grisene, og tænkte, at det kunne være en sjov ting at vise her i butikken.

Kirsten er selv uddannet maler fra kunstskolen i Sønderborg. Foruden loppefund og galleri fungerer Smedehuset som arbejdende værksted for Kirsten, der har specialiseret sig i portrætmalerier.

Naturnørd og fotojæger

Cathja Thrane har ikke udstillet før. Hun beskriver sig selv som en natur nørd. "Jeg støver rundt. Naturen giver mig ro. " Cathja er ikke i tvivl om, at naturen på Karup egnen er i særklasse. Hun fortæller om oplevelser med sortspætten, isfuglen, odderen og andre fugle og dyr, som man kun ser, hvis man har ro på og øje for det. En naturfotograf er på jagt og venter med stor tålmodighed for at få det rette skud. Du har få sekunder, når det drejer sig om fugle. Frøerne har hun særlig forkærlighed for. Jeg kan lide at opholde mig ved vandhuller og søer, og frøerne er gode på billeder. Det er grisene også. Det er friluftsgrise, der er fotomodeller på Cathjas billeder. De er søde, sjove og finurlige. Cathja bemærker, at grisene ser ud til at have det godt, derude på marken. Det sætter hun stor pris på, og det har hun prøvet at indfange på billederne.

Til ferniseringen byder Cathja på mjød og friluftsgrise tapas.