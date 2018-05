Forventningens glæde er udløst - endelig

Bukkejagt Solopgangen den 16. maj er startskuddet til bukkejagten. Bukkene må nu jagtes mellem solopgang og solnedgang frem til den 15. juli.

Henrik Jørgensen, formand for Frederiks Jagtforening beretter om en helt fantastisk onsdag morgen. Man sætter sig ud før solopgang. Solen kom op, og disen forsvandt lige så stille i takt med, at solen fik fat. Både ræven og egernet passerede lige forbi mig. Det er altid en god oplevelse, men sådan et dejligt vejr, som det var onsdag morgen. Det er uovertruffent!

Henrik fik ikke selv ram på en buk denne smukke morgen. Det gjorde seks andre jægere til gengæld.

Bukkepral

Traditionen tro mødtes alle jægerne efterfølgende til fællesarrangement for Karup-Kølvrå og Frederiks Jagtforeninger, der var vært ved et rundstykke og en kop kaffe. Kasserer Lotte Frank fortæller, at cirka 50 jægere samledes til en god snak om morgenens oplevelser og lidt pral efter denne første bukkejagt. Seks bukke lå til skue. Det var årets første bukke. Vi stemmer om, hvilken buk, som de fremmødte mener, er flottest. Årets præmiebuk gik til Aage Søndergaard fra Vallerbækvej.

25 års jubilæum

Flugtskydningscenter Karup har i øvrigt 25 års jubilæum her i 2018, og i den anledning vil Flugtskydningscenter Karup samt Frederiks og Karup-Kølvrå Jagtforeninger gerne invitere alle medlemmer af de tre foreninger til en hyggelig jubilæums dag på Flugtskydningscentret, lørdag den 26. maj.

Der vil være lerduer til gratis afskydning og beværtning i form af grillet kød og salater samt vin/fadøl/vand og kaffe.

Af hensyn til maden er det nødvendig med tilmelding på tlf. 20 31 14 22, senest tirsdag den 22. maj.