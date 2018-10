Fortællinger fra ghettoen

Den unge forfatter Ahmad Mahmoud besøger Hovedbiblioteket i Viborg d. 27. oktober for at berette om sit opbrud med det, han kalder den rådne kultur, der har været altoverskyggende i hans barndom Ahmad drømmer om, at andre unge indvandrere vil tage del i kampen om at gøre op med kulturen og skabe en bedre fremtid for de kommende generationer.

Vi skal ghetto samfundene til livs

Det er kun et halvt år siden, den danske regering fremlagde en ny ghettoplan med det formål at komme parallelsamfundene i Danmark til livs. Ahmad Mahmoud er vokset op i ghettoen Askerød i Københavns vestegn, hvilket han fortæller om i sin selvbiografi Sort Land fra 2015. Det har været en opvækst fyldt med vold og social tvang. Gennem bogen rækker han hånden ud til andre unge indvandrere med ønsket om at skabe et fælles opgør med den kultur, som hersker i ghettosamfundene.

Det er ikke til at komme uden om, at parallelsamfund er en stor del af nutidens Danmark. Det er sjældent, at de etniske danskere får lov at komme med ind bag de tykke vægge, men Ahmad Mahmoud tager os med - også derind hvor det gør rigtig ondt, udtaler Liane Wagner, koordinator ved Boligselskabernes Fællessekretariat i Viborg.

Samarbejde

På baggrund af et samarbejde mellem Boligselskabernes Fællessekretariat, Bydelsmødre, Foreningen Norden, Frivillighedsgruppen under Dansk Flygtningehjælp, LOF, Dansk Røde Kors, De Frivilliges Hus, Viborg Folkeuniversitet og Viborg Bibliotekerne får viborgenserne nu mulighed for at få indblik i Ahmad Mahmouds erindringer, når han fortæller om sin opvækst og sit liv som mønsterbryder med udgangspunkt i selvbiografien Sort Land.

Arrangementet afholdes på Hovedbiblioteket i Viborg lørdag d. 27. oktober.