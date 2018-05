Forskningens Døgn på Flyvestation Karup

300 folkeskolelever besøgte i sidste uge flyvestationen i Karup som et alternativ til den ordinære skoledag i anledning af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn.

Jagerfly

Foran det gamle Draken jagerfly erfarede eleverne, at ørepropper er nødvendige. Draken flyet er fra den periode, hvor man ikke beskæftigede sig med miljø omkring støj. En udvalgt elev fik lov at sidde i jagerflyet, mens det blev startet op. Der var ingen tvivl om, at det er jagerflyene, der giver det største bidrag til den militære flystøj. Ved siden af Draken flyet var parkeret en F16 jager. Den blev ikke startet op, men de elever, der havde lyst, fik lov at kravle op og forestille sig, hvordan det var at være pilot. Der er ikke meget plads, var en af kommentarerne. Mange synes nu alligevel, at det kunne være attraktiv at blive pilot, også selvom det blev fortalt, at det er en benhård uddannelse, som består af et langt udskillelses forløb, så det kun er de aller allerbedste, der fortsætter uddannelsen i USA.

Efter den fælles introduktion blev eleverne kørt ud til tre forskellige poster. Oversergent J.D. Pedersen var delingsfører i den ene af de første busser. Han fortalte blandt andet om flyvestationen, at det er nordeuropas største flyveplads med 80 km vej. Den blev anlagt af tyskerne i 1940.

Helikoptere og jetmotorer

Hos eskadrille 723 hos Helikopter Wing på Flyvestationen begyndte eleverne rundturen med at høre om jetmotorer og de mekanismer, der gør det muligt at få tunge maskiner som både fly og helikoptere til at lette fra jorden. Her blev snakket om komprimeret luft, opvarmning ved afbrænding af brændstof og en betragtelig udvidelse af luftens volumen.

I hangaren ved siden af stod den store redningshelikopter, EH101 Merlin. Den er stationeret tre steder i landet - blandt andet i Karup - og rykker for eksempel ud til nødstedte ved vestkysten.

Hvorfor har en helikopter haleror? blev eleverne spurgt. En kvik elev svarede, at det var nødvendigt for, at den ikke selv drejede rundt.

Air Force Training Centre

Under turen rundt på flyvestationen besøgte eleverne også Air Force Training Centre, hvor de fik demonstreret udrustning, våben, bombedragter og pyroteknik og Air Control Wing, hvor de fik forklaret, hvordan radarer virker i praksis, og hvordan soldater er trænet til at reagere under angreb med giftgas. Det er spændende at opleve noget helt andet, var både lærere og elever enige om. Vi har selv fået et nyt skud energi!

Forskningens Døgn

Det er Uddannelses- og forskningsministeriet, der står bag Forskningens Døgn, som er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med over 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende.

