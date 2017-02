Forsamlingshuset har fået en ansigtsløftning

HAVREDAL Den lille sal i Havredal Kultur- og Formsalingshus er blevet forskønnet. Det har givet helt nyt liv til salen, der kan rumme cirka 25 personer.

Før havde man gamle billeder til at hænge på væggene i den lille sal. Men de var ikke så nemme at se - dels på grund af alder og dels på grund af manglende direkte lys.

Det har man nu fundet en rigtig flot løsning på. Nu er de bedste gamle billeder kommet i rammer, der bagpå er belyst med LED-lys. På den måde kommer billederne til at fremstå meget flottere og som et flot historisk vidnesbyrd om et gammel forsamlingshus, der er fulgt med tiden.

Ugeavisen Karup har sat bestyrelsesmedlem Kirsten Saugmann fra borgerforeningen stævne i forsamlingshuset. Hun fortæller om et hus, der bliver brugt ganske meget. Og derfor prøver man at følge med tiden og holde huset i god stand.

Inden længe skal der males i den store sal, hvor der skal lysnes.

Forsamlingshuset har blandt andet været ramme om fælles-spisninger igennem 25 år. Faktisk fejrer man snart de 25 år med fælles-spisniger med at servere den samme menu, som man serverede første gang for 25 år siden. Der kommer som regel 80-100 personer, når der bliver arrangeret spisning.

Ellers er huset ramme om eksempelvis fastelavn, juletræ, forårsfest, høstfest og folkedans. Dertil kommer en del private fester.

I Kultur- og Forsamlingshuset kan man dække op med porcelæn til omkring 125 mennesker.

Køkkenet er stort og rummer opvaskemaskine, stort køleskab og hele 8 gasblus samt en masse plads til at lave og arrangere maden på.

For nogle år siden lavede man en flot ny glas-facade til huset. Og med moderniseringen i den lille sal, så er det blevet mere moderne og mere lyst i huset. Der er også indrettet handicaptoilet og pusleplads i forsamlingshuset, der oprindelig er tilbage fra 1886.