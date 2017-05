Forsøg på tyveri af bil

KØLVRÅ Mellem onsdag den 24. maj om aftenen til søndag den 28. maj om morgenen har der været forsøg på tyveri af en ældre personbil, Volvo, årgang 1985, der holdt parkeret på pladsen foran Steffen Venø Handel & Auto på Herningvej i Kølvrå.

- Bilens tændingslås var i forvejen i stykker, da man tidligere har forsøgt at stjæle bilen. Bilen stod til salg for 4200 kr., så det er jo ikke en dyr bil, man har forsøgt at stjæle. Jeg er godt træt af det, så jeg udlover en dusør til den, der har set noget, som fører til opklaring af sagen, fortæller Steffen Venø til Ugeavisen.

Samtidig er forlygterne og et sidespejl smadret, antennen m.v. er ødelagt.