Forrygende jubilæumsfest

Gæsterne kom fra nær og fjern - festpåklædte og i stiveste puds. Inde i Jethallen havde frivillige dækket rigtig flot op.

Der var bare en god stemning og højt humør lige fra start, fortæller en tilfreds tovholder, René Sørensen, og indrømmer da også med det samme, at batterierne var helt flade søndag, da mange måneders festplanlægning, fest og efterfølgende oprydning var vel overstået.

Revy

Fordums tids revyhold var blevet trommet sammen og havde fået lavet en revy, der ramte plet og var med til at sætte stemningen yderligere i vejret.

Rystede Karup borgerne sammen

Det hele klappede og blev som arrangørerne havde drømt om. Alle aldersgrupper var mødt op. Også tidligere Karup borgere og børn, der forlængst var flyttet fra hjemmet i Karup, deltog og festede. Et fotoalbum af mennesker og deres historier åbnede sig. Multisalen var dækket op som lounge. Her var ingen musik men ro til at snakke. Den blev benyttet flittigt, fortæller René. Det var en fest, der rystede Karup borgerne sammen.

Der blev snakket, festet og danset. Alle hyggede sig og blev til festen var slut. Da vi begyndte at rydde op, rykkede folk bare tættere sammen og blev ved med at snakke. Det var helt perfekt.

Tak

René slutter samtalen med at rette en stor tak til alle de mange frivillige, der hjalp med at få sådan en stor fest til at køre på skinner, til Lars-Ole Kopp og hans team, der også gjorde en særlig indsats samt til festudvalget. "Klap jer selv på skulderen. I har gjort en super indsats!"