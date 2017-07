Forlænger med træner

SPORT - Fodboldudvalget har været meget tilfredse med Sørens indsats omkring seniorholdene i løbet af året. Han har bidraget med en masse god energi, hvilket har været medvirkende til, at serie 2 holdet sluttede på en godkendt 4. plads efter forårssæsonen. Med aftalen for 2018 er der nu styr på den sportslige ledelse af herreseniorholdene, udtaler fodboldudvalgsformand Anders Bertel.

Træner Søren Offersen tilføjer: - Efter et forår med nogle meget tætte kampe i dynamitpuljen ser vi nu frem mod efterårssæsonen. Vi skal møde nogle hold, som vi ikke har spillet mod før, hvilket altid er spændende. Derudover er det også glædeligt, at vi har trukket naboklubben KK07 så der bliver to lokalbrag, hvor der forhåbentlig vil være stor tilskueropbakning.

AIF starter efterårssæsonen med at deltage i SIK sommercup på Liseborg i uge 31, inden det går løs i DBU turneringen, hvor de fleste hold er fra den vestlige del af regionen.