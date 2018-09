Foreningen Norden planter 3 nordiske æbletræer i Skelhøje by

Foreningen Norden vil gerne markere sin taknemlighed over for byen, der altid har vist stor interesse for det nordiske samarbejde. Beboerne har således åbnet deres hjem for at indkvartere skoleelever, norsk sangkor og et helt norsk skoleorkester op gennem tiden. I dag mærker foreningen Norden i Karup en stigende interesse for at sponsering af gaver, når man henvender sig. Vi vil meget gerne på skønne den offervilje, som Skelhøje by udviser, ved at sætte et nordisk aftryk på byens friluftsområde, udtaler Jann Rasmussen formand for Foreningen Norden.

De tre træer vil blive afsløret lørdag den 1. september, hvor de tre nordiske flag vil vaje, oplyser Jann Rasmussen.