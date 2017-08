Foreningen Norden indleder den nye sÃ¦son med finsk indslag

Kyrkslætt Tapio er oprindelig født i Finland under 2. verdenskrig, men kom som barn til Danmark som et af de såkaldte finnebørn. I mange byer har man den dag i dag kvarterer, hvor Finnehuse-begrebet stadig er kendt. Tapio fortæller endvidere om Finland brogede historie gennem de sidste 100 år, da det netop er i år, at Finland fejrer sit 100 års jubilæum som selvstændig nation.

For mange er Finland just ikke det nærmeste turistrejsemål, men mange i gamle Karup-kommune har besøgt Kyrkslætt, der var med i venskabsbykæden, da Karup var selvstændig kommune. Flere gange sendte foreningen en bus af sted, og så boede man i Kyrkslætt i et par dage. På disse ture fik man kendskab til det finske folks længsel efter selvstændighed, da man ofte hørte finnerne fortælle om russen, der rev stier og veje for at sikre, at ingen trådte derind, thi det var netop Pokallaområdet, som Karup-folkene besøgte, russerne havde besat. Arrangementet finder sted på Frederiks dagcenter tirsdag den 5. september kl. 19.oo. Der er fri adgang for alle, og foreningen forventer, at mange vil dukke op for at få udvidet deres horisont.

Som sædvanlig kaffe og lotteri. Der vises også billeder fra et af træffene i Kyrkslætt