Foreningen Norden besøger Klosterlund Museum

Traditionen tro har foreningen Norden i Karup sin forårsudflugt onsdag den 16. maj. I år går turen til Klosterlund Museum ved Engesvang, hvor der venter en rundvisning i egnsmuseet, som drives af Viborg og Herning kommuner. Det var egentlig meningen, at Kartoffeltyskerladen skulle have været opført dernede, men grundet økonomien flyttes den til Grønhøj lige over for kroen. Efter rundvisningen lover Jann Rasmussen fra Foreningen Norden, at foreningen har pølser, rødvin og hygge på programmet. Aftenen slutter med et lotteri, hvor præmierne er overskud fra delikatesseaftenen i Grønhøj. De er skænket af lokale, gavmilde sponsorer. Som sædvanlig er der også et par rejser på højkant, nemlig til Bergen og Færøerne.

Foreningen håber på en skøn mild sommeraften, men i tilfælde af dårligt vejr trækker man i læ. Udflugten samler normalt 50-60 mennesker, selv om det kun er for medlemmer, men nye kan selvfølgelig optages den aften, når de møder op.

Det er så foreningens sidste arrangement før den store Grønlandsrejse i slutningen af juli. Her er tilmeldt så mange, at der er bus til og fra Karup, så man ikke skal overnatte for at komme hjem. Jørn Rasmussen oplyser, at interesserede fortsat kan nå at tilmelde sig og opnå 500 kr. i medlemstilskud, hvis man altså er medlem.