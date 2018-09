Foredrag om Hjertet

Foredragsholder er hjertefysioterapeut Dagmar Sieg, som til daglig arbejder med hjerterehabilitering på hjerteafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Dagmar interesserer sig rigtig meget for, hvordan dagligdagen er hos den enkelte med hjertesygdom.

Det er vigtigt at forholde sig til sin sygdom

Det er BeneFit i Karup, der står som arrangør af aftenens foredrag. Vi oplever i dagligdagen på klinikken, at vores kunder af en eller anden grund tager lidt afstand fra at tage sig af deres hjertesygdom. Flere har sagt, at de ikke oplever sig selv som syge. De får jo medicin. Det, synes jeg, er bekymrende, udtaler Rikke Østergaard, fysioterapeut og indehaver af BeneFit i Karup. Som fysioterapeut kan man ikke bestemme, hvordan kunderne skal leve deres liv, men Rikke oplever, at det er som om, der er en viden, der er gået tabt, så kunderne ikke forholder sig til deres egen sygdom.

Rikke ønsker med aftenens foredrag i Karup Bio at formidle viden om hjertet og om, at det bestemt ikke behøver være farligt at have en hjertesygdom. Hensigten med aftenen er at fortælle alle de gode historier og gøre om opmærksom på de vigtigste forskningsresultater. Man kan reducere medicinindtaget eller måske helt trappe ud af medicinen ved at foretage nogle ændringer i sin hverdag blandt andet i forhold til kost og motion. Små ændringer kan give et løft i livskvaliteten og de fysiske anstrengelser kan blive mindre.

Foredraget vil være relevant for mennesker, der er berørt med hjertet på den ene eller anden måde for eksempel hjerteoperation, pacemaker, blodprop i hjerte og hjerne, ballonudvidelser, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjerteflimmer, galoperende hjerte og andet relateret, fortæller Rikke Østergaard. Hun håber, at salen i Karup Bio bliver fyldt den 12. september.

Hjertecertificerede fysioterapeuter hos BeneFit Karup

Dagmar har i øvrigt i efteråret 2017 certificeret og undervist BeneFiT Fysioterapeuter i hele landet. Hos BeneFiT Karup er der derfor nu to hjertecertificerede fysioterapeuter, nemlig Tina og Jonas, som er i stand til nuanceret at vejlede i hjerterelaterede problemstillinger.