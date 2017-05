KARUP Aktivisterne for Karup og Omegn tilbyder i det daglige hjælp til folk, der føler, at de er kommet i klemme i systemet. Den 18. maj arrangerer de foredrag om ensomhed - både for dem, der selv oplever ensomhed - og for de frivillige, der skal finde ud af, hvem der er ensomme og hjælpe med at forebygge ensomhed.

Karup Aktivisterne støtter og vejleder socialt svage grupper og enkelt personer, som f.eks. førtidspensionister og langtidssyge/ ledige. De gennemfører aktiviteter, som bidrager til at øge medlemmernes selvværd og livskvalitet. De støtter medlemmer med råd og vejledning i pensionssager m.m. Og de kan være behjælpelig med bisidderassistance i sager, medlemmerne har med det offentlige og andre myndigheder.

Foreningen har eksisteret i næsten 25 år. Man holder Åben Cafe hver mandag og onsdag.

Foredraget den 18. maj bliver holdt af Elene Fleischer, der i det daglige arbejder med ensomhed og sårbarhed i Odense.

Foredraget holdes på adressen Vallerbækvej 1.