Foredrag med Sisse Fisker

FOREDRAG "Tag ansvar for dit liv du har kun ét!" Sådan lyder overskriften på det foredrag den danmarkskendte Sisse Fisker, holder i Jethallens Multisal i Karup den 23. januar om aftenen.

Om nogen ved hun, hvad hun taler om. I 2013 fik Sisse Fisker en nedslående melding fra sin læge: Du har løbet dit sidste maratonløb. Du må ikke løfte dine små børn. Du kan ikke passe dit hjem, og du må ikke gå på arbejde. Din ryg er brækket, du har haft to diskusprolapser, og så har du modic-forandringer, som er betændelse i ryggen! Kort sagt, du skal bevæge dig så lidt som muligt.

I foredraget sætter Sisse fokus på, hvordan man får noget positivt ud af en nedtur. Kan man virkelig lære noget af en slem sygdomsperiode og komme ud stærkere på den anden side? Sisse er slet ikke i tvivl om, at svaret er ja. Hun fortæller, hvordan hendes rejse har været, hvad hun har gjort fysik og mentalt for at nå dertil, hvor hun er i dag. Et sted, hvor hun føler sig meget sundere, end dengang hun jagtede svedeture og adrenalinrus ved hårde fysiske præstationer.

Flere af os er bekymrede over, at vi ikke får nok ud af den tid, som vi har tilbage, eller at ægtefællen eller forældrene ikke gør det. Men hvornår er det for sent at gøre noget for at gøre sig fortjent til et langt sundt liv? Sisse tager afsæt i forskning, der rent faktisk peger på, at gener bestemmer 20 procent af vores levetid, mens livsstil bestemmer 80 procent. Vi har altså selv en stor indflydelse på, hvor sundt og hvor længe, vi gerne vil leve, og den gode nyhed er også, at det principielt aldrig er for sent at gøre noget ved det.

Ensomhed, stress, søvn, passion, ernæring og både mental og fysisk sundhed påvirker blandt andet, hvorvidt vores alderdom bliver værd at leve ligesom det at gøre noget godt for andre ser ud til at være livsforlængende. Sisse påepeger, at danskerne skal have lyst til livet, og samtidig finde et formål med det.

Sisse er forfatter til bogen Livets Opskrift. Bogen giver opskriften på et langt og sundt liv baseret på Sisses rejser til verdens fem Blue Zones, hvor mange bliver mere end 100 år. Oplevelserne er også blevet til tv-programmer, som er blevet sendt på DR1 i slutningen af 2015.

I sommeren 2015 sagde Sisse sit faste job op som tv-vært på DR. Hun har taget en chance ja men selv føler hun, at hun har taget ansvar og sat sig i førersædet i sit eget liv.

Sisse bruger meget af sin fritid på frivilligt arbejde, der kommer syge børn til gode. Hun er mor til to drenge, som begge er blevet opereret som små, og derfor stiftede hun i 2014 SMILfonden, som holder fester for syge børn på danske hospitaler. Desuden er hun ambassadør for Ønskefonden, som opfylder ønsker for børn med livstruende sygdomme. (Kilde: www.sissefisker.dk)

Arrangørerne af foredraget er KKIK Gymnastik

