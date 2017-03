Foredrag med billeder og erindringer fra de to store flygtningelejre ved Karup

FOREDRAG Lokalhistorisk Forening afholder sin årlige generalforsamling den 23. marts i Seniorhuset, og da der ikke er noget særligt på dagsordenen ud over de sædvanlige punkter, er der kun afsat 3 kvarter til den. På valg er Inger Merstrand, Svend Gjødesen og Helle Christensen, og de to første er villige til genvalg, mens der skal vælges en ny i stedet for sidstnævnte. Når generalforsamlingen er forbi, bliver der en kort pause, og herefter vil Inger Merstrand fortælle og vise billeder fra egnens to store flygtningelejre, der efter 2. Verdenskrig blev etableret på den tyske militærflyveplads Fliegerhorst Grove, den nuværende Flyvestation Karup.

20.000 flygtninge spærret inde bag pigtråd i årene 1945-49

Her i det øde område var i alt 20.000 østtyske flygtninge spærret inde i årene 1945 til 1949, isoleret fra omverdenen af et højt hegn af skyttegravspigtråd og bevogtet af svært bevæbnede vagtposter, der havde ordre til at skyde med skarpt, hvis nogen af flygtningene forsøgte at komme uden for hegnet. Flygtningene var kvinder, børn og gamle eller handikappede mænd, og de boede i træbarakker med ca. 20 personer i hver, mænd og kvinder imellem hinanden. Lejrene fungerede som selvstændige tyske byer midt på den jyske hede med bl.a. sygehuse, kirke, alderdomshjem, værksteder og endda en biograf, alt sammen indrettet af tyskerne selv i barakkerne eller i de ejendomme, som var blevet eksproprieret under besættelsen.

Kun få tilbage, der kan fortælle om opholdet i lejrene

I dag er barakkerne for længst borte, og der er ikke mange tilbage, der kan fortælle om, hvordan det var at være tysk flygtning i Danmark efter krigen. En af de få er Horst Sander, som netop er fyldt 76 år. Han blev sammen med sin familie sendt tilbage til Tyskland i 1949, men kom tilbage til Danmark sammen med sin mor og lillebror et par år efter. Han er dansk gift og har i en årrække boet i Østbirk. Det er første gang, han fortæller offentligt om sine oplevelser som flygtningebarn i de to lejre, og han husker forbavsende meget - helt tilbage til flugten fra Vestprøjsen den 27. januar 1945. Familien, i alt 10 personer, var så heldige at komme med det sidste troppetransporttog med sårede soldater på vej væk fra fronten og de fremrykkende russiske hære. Rejsen til Danmark tog derfor kun tre uger, mens det varede 2-3 måneder for de flygtninge, der måtte tage flugten til fods.

Flygtningelejr i Sønderjylland, senere til Gedhus og Grovelejrene

I første omgang kom familien til Sønderjylland. Her var de i flere lejre og sidst i Skrydstrup, men først på året 1947 blev de sendt nordpå til lejren i Gedhus. Herfra kan han huske, at han legede i den store Gedhusbunker, der stod tom efter krigen, og hvor hans bedstefar og moster viste tyske film. Da lejren blev nedlagt i slutningen af året, blev de overført til Grovelejren. Horst husker uklart, at de mange flygtninge gik i en lang, lang række fra den ene lejr til den anden. Han har stadig synlige minder fra sin tid i lejrene og medbringer bl.a. et askebæger, som hans bedstefar har fremstillet af aluminium fra et af de mange tyske fly, der blev destrueret på flyvepladsen efter befrielsen

Alle altså også ikke-medlemmer er velkomne til foredraget om aftenen. Selve foredraget er gratis, men kaffen og kagen, der serveres senere på aftenen, koster lidt. Se annoncen om generalforsamling og foredrag.