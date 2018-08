Foredrag for fodboldfans

Da afholder de Nostalgiaften i Klubhuset i Kølvrå. Søren Andersen, formand for KK07 fortæller om barndommen i den nye by Kølvrå, om at spille i KIK og om, da KIK og KIF blev til KKIK.

Det skal være en gigantisk nostalgiaften, hvor vi vil genopfriske de gyldne minder, fortæller Bent Lundsberg, formand for KK07s venner. Vennerne har i aftenens anledning sørget for amerikansk lotteri med en masse gode præmier.

På grillen bliver der vendt bøffer, og tilbehøret vil være lige så lækkert. Der er plads til 40 spisende gæster og tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Overskuddet fra aftenen går til KK07.

KK07s venner er ikke uvante med at lave arrangementer. Udover spændende foredrag, har de også fyldt busser og taget på landskampture eller bare nydt en god julefrokost. Til arrangementerne kommer både de lokale og de, der er flyttet fra området. Det er med til at vedligeholde netværket. Vi har det rigtig hyggeligt sammen, fortæller Bent. - Superligaklubberne har jo også støtteforeninger, så det skal KK07 selvfølgelig have. Det manglede da bare!

Frem til nu har foreningen blandt andet givet tilskud til den nye tribune, købt et køleskab til køkkenet ved tribunen og støttet med diverse småting.