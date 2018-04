Forårsoprydning i Frederiks, Karup og Skelhøje

Tusindvis af frivillige borgere samler affald op fra naturen i deres lokalområde. Og alle kan være med til at give naturen en forårsrengøring. Man behøver ikke at melde sig til, man møder bare op på aftalt sted. Det er en god id at medbringe et par arbejdshandsker og en affaldssæk.

Danmarks Naturfredningsforening betegner affald, der ligger hen i naturen, som en tikkende bombe, der skal samles op hurtigst muligt, inden det ryger i maverne på dyr og fugle. Der er hvert år triste eksempler på dyr, der mister livet, fordi de har indtaget affald, har skåret sig på glas og metal eller har fået sig viklet godt og grundigt ind i plast.

Skelhøje og Alhedens Borgerforeninger støtter op og afholder Saml Skralddag i både Skelhøje og Frederiks henholdsvis søndag og lørdag. Begge foreninger har lagt ruter for alle veje og stier i byen, for de grønne områder og ud af Alhedestien. I Skelhøje lover de, at det tager maksimalt et par timer per rute, og at alle kan være med - både børn, voksne og de helt voksne. Efterfølgende er der tændt op i grillen, så der er pølser og brød til alle dem, der har hjulpet. Også i Karup by er der affaldsindsamling.

Vil du vide mere skal du klikke ind på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside: http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/?view=Grid&query=7470