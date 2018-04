Forårsmessen sætter gang i Frederiks og omegn

Benny Franck Jacobsen, som netop er blevet formand for Frederiks og Omegns Handels- og Erhvervsforening, har lidt svært ved at få armene ned.

- Det er andet år vi arrangerer forårsmessen, og alle de der var med sidste år, stod nærmest på nakken af hinanden i år, for at få plads på messen, siger Benny Franck Jacobsen.

Med 45 stande er der fyldt godt op i Alhedehallerne. Men der er plads til flere nævner formanden og pointerer:

- Vi hører fra alle foreninger at de får nye medlemmer ved at have en stand på messen.

- Sidste år var der mange politiske partier, men det regnede vi med var normalt i et valgår. Men de er tilbage igen i år fordi de fik god medlemstilgang på grund af messen. Derfor er det en rigtig god ide for foreningerne at være med på messen.

Stor tilslutning fra erhvervslivet

Frederiks og omegn har mange spændende erhvervsvirksomheder, og rigtig mange af dem er præsenteret på Forårsmessen.

- Jeg skal naturligvis selv udstille, siger Benny Franck Jacobsen, og skifter formandskasketten ud med en der står BF Cars på.

Hos BF Cars kan du forvente at arbejdet bliver udført af faguddannede mekanikere og med reservedele af højeste kvalitet.

Det er sådan BF Cars selv beskriver deres værksted. I 2016 skiftede BF Cars fra Mekonomen Autoteknik til at blive medlem af, den dengang nye, værkstedskæde CarPeople.

Det har Benny Franck Jakobsen ikke fortrudt. Han siger:

- Konceptet passer godt ind i firmaets forretningsmodel. Vi kan servicere og reparere biler af alle mærker samtidigt med, at kunderne opretholder fabriksgarantien.

Der er også tale om et digitalt værksted, hvor bilejerne online kan kommunikere med det lokale værksted. Forespørgsel på priser og online booking af for eksempel et service eller en reparation, er blot en del af den service, som BF Cars, som værksted i CarPeople kæden tilbyder sine kunder.

- BF Cars lever op til kravene om personale, der er uddannet i at fejlsøge biler, en opgave der ofte driller. De reservedele vi benytter, har en kvalitet tilsvarende originale reservedele, derfor tilbyder vi 3 års garanti på alle reservedele, slutter Benny Franck Jakobsen.

Gratis adgang

Der er også andre ting der lokker. Der er gratis adgang for alle og endda gratis kaffe. Og så har mange udstillere specialtilbud og smagsprøver i massevis.

Hertil kommer mange forskellige konkurrencer med flotte præmier.