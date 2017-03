Forårsmessen 2017 i Alhede-hallerne er klar til fest

MESSE Initiativtagerne fra Frederiks og Omegns Handels- & Erhvervsforening er ved at have de sidste detaljer på plads til Forårsmessen 2017 i Alhede-hallerne i Frederiks lørdag den 1. april.

Over 40 erhvervsdrivende og foreninger fra Frederiks og omegn har meldt deres ankomst, så rammerne er lagt til en perfekt messe. Alle deltagerne glæder sig til at vise, hvad de har at byde på og til at få en snak med jer alle.

Derudover vil der være live-musik, mulighed for at sidde ned og drikke en kop kaffe, nyde en kold fadøl, kage og sandwich.

Børnene kan boltre sig i en tivoliaktivitet, en hoppeborg eller svømmehallen.

Der vil være masser af gode tilbud, smagsprøver og konkurrencer for tusindvis af kroner.

Der er noget at glæde sig til, så husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen. Tag familie, naboer, venner og bekendte under armen og gør dagen på messen til en festdag.

Alle er mere end velkomne, og der er gratis adgang.