GYMNASTIK Det var med stor glæde og højt humør, at der i lørdags blev afholdt den årlige forårsgymnastikopvisning i Jethallen. Der er blevet hoppet, danset, svedt og øvet igennem sæsonen for at blive klar til denne dag.

Dagen startede med den traditionsrige indmarch, anført af årets fanebærer Louise Christensen, der stolt førte gymnasterne ind i Jethallen. Ved enden af marchen, blev Dannebrog traditionsrigt præsenteret foran holdene. Herefter blev der sunget Mariehønen evigglad i kor, mens Pernille Ledderer spillede guitar, inden årets gymnastiskopvisning kunne begynde.

Med i alt 376 solgte billetter var der rigtig god stemning i hallen - både for gymnaster og publikum. Der var 12 hold, der skulle på gulvet og vise, hvad de havde lært sæsonen over. Herudover var der besøg fra Himmerlandscentrets Idrætsefterskole, som viste en rigtig flot præsentation med 130 elever på gulvet. Og, som en overraskelse havde alle instruktører, hjælpeinstruktører, føl og bestyrelse øvet en dans, som satte punktum for en glimrende dag.

Karup kartoffelmelsfabrik var event-sponsor.

