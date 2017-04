Folk fra nær og fjern besøgte Forårsmessen

Halinspektør Bjarne Nyberg fortalte umiddelbart efter åbningen, at succesraten var 400 besøgende. Og, man må sige, at den blev indfriet, da det skønnedes, at mellem 1800 og 2000 gæster kiggede forbi.

Tror man, at der ikke er erhverv og foreninger i Frederiks og omegn, så bør man nok tro om. Hele 42 butikker, erhvervsdrivende og foreninger viste et lille udsnit af, hvad de laver i dagligdagen. Efter deadline på tilmelding til messen, var der yderligere seks, der gerne ville have haft en stand. Men blandt andet fordi tegningerne over standene var lavet, var det ikke muligt, men de er mere end velkommen, hvis der bliver en næste gang.

- Messen gik langt over vores forventninger, det er næsten ikke til at beskrive det. Vi har fået positive tilbagemeldinger alle steder fra. Selv om det har været hårdt at gøre klar, så var det, det hele værd, når man ser den opbakningen, der var omkring messen, fortæller formanden for Frederiks & Omegns Handels- og Erhvervsforening, Lars Krog og fortsætter:

- Vi kan se på alle konkurrencesedlerne, at der var folk fra Herning, Ilskov, Karup, Kjellerup, Silkeborg, Thorning, Viborg og selvfølgelig helt lokalt, så vi er kommet vidt omkring. Det er en god reklame for vores by, og for alt det vi har her i Frederiks.

Gentages Forårsmessen næste år?

- Om kort tid skal vi evaluere på messen, men jeg tror da helt sikkert, at vi gentager det næste år, slutter Lars.

Folk forlod messen godt mætte og tilfredse, og mange af dem med præmier fra de forskellige konkurrencer, som havde en samlet værdi af mange tusinde kroner.

Se flere fotos på

www.ugeavisenkarup.dk