Fokus på madspild udløser månedens buket

Denne måneds buket går til Camilla Birk Pedersen, som har gjort et kæmpe stykke arbejde for at sætte fokus på madspild.

Camilla afslutter snart sin to-årige praktik på Skelhøje Købmandsgaard. De seneste mange måneder har hun arbejdet med sin fagprøve, som nu er afleveret, og snart skal forsvares mundtligt på Handelsskolen. Herefter kan hun kalde sig Salgsassistent.

Camilla fortæller, at hun blandt andet har sat fokus på madspild i sin fagprøve, fordi hun i løbet af sin praktik har erfaret, at der bliver smidt alt for meget frugt, grønt og mælk ud. Det er helt forkert - mad skal i munden og ikke i skraldespanden!, siger Camilla med et smil.

De seneste par måneder har Camilla derfor omhyggeligt gennemgået butikken for varer med sidste salgsdato og lige så omhyggeligt fået overskudsmaden fordelt i poser til 1/3 af den oprindelige pris. For at gøre så mange som muligt opmærksom på projektet har Camilla lavet en lille folder, som hun har husstandsomdelt i de fem nærmeste små landsbyer.

En anden succesfuld del af Camillas fagprøve har været at lave kundeanalyser med henblik på at forøge antallet af medlemmer af Købmandsgaarden. Men det er en anden historie.

