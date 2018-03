Flyvevåbnet holdt inspirationsdag for kvinder

På Air Force Trainings Centres facebook side kan man læse, at ti piger benyttede sig af muligheden for at se Flyvevåbnet an.

Pigerne havde alle tilmeldt sig Inspirationsdag for kvinder, og fik på den måde mulighed for at få et lille indblik i, hvad det vil sige at være soldat i Flyvevåbnet.

Udover orienteringer om deres muligheder for uddannelse, job og karriere, prøvede pigerne at lave mad fra en feltration, udføre lidt af Forsvarets fysiske træning, og så fik de et indblik i hvordan man bor og lever, når man er værnepligtig.

Målet med dagen var, at piger, der overvejer en fremtid i Forsvaret, herunder Flyvevåbnet, kan få afklaret, om det er noget for dem.

Succeskriteriet er ikke udelukkende at hverve piger til Flyvevåbnet - det er også at undgå, at der søger piger ind, som hurtigt falder fra igen, skriver de på facebook siden.

Et lignende arrangement afholdes i øvrigt igen den 18. september, så sæt x i kalenderen, hvis du kunne tænke dig at komme med næste gang.