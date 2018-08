Flyvestation Karup arrangerer VM i biathlon-orientering

Det er IFK - Idrætsforeningen ved Flyvestation Karup, der står som arrangør af World Biathlon Orienteering Championships WBOC her i starten af august måned. Flere af arrangørerne er således også aktive i Karup Orienteringsklub.

WBOC foregår i Tvorup ved Thisted den 9. og 10. august. Den 11. og 12. august er det i Finderup militærterræn.

Biathlon-orientering

Biathlon-orientering (BO) er en kombinationen af skiskydning i løbesko og traditionelt orienteringsløb, som hovedsagelig dyrkes i de nordiske lande og i mindre grad i den nordlige del af Europa.

Ligesom i skiskydning findes der forskellige konkurrencer, hvor skydedelen betyder mere eller mindre i det samlede resultat. Den store udfordring i BO er, at du skal være god i det meste, fortæller Peter Dyhr Jensen, som er medarrangør af løbet. Det hjælper ikke, at du er god til at finde vej, men er en elendig skytte. Og modsat hvis du kan ramme plet, men ikke har stedsans, så er du lige vidt.

Peter forventer, at der vil være omkring 150 deltagere primært fra Sverige, Finland og Danmark, men også fra England, Tyskland og Beneluxlandene samt Norge.

Alle interesserede er i øvrigt velkomne til at kontakte IFK for at få mere information omkring sporten. Den vil udfordre dig! slutter Peter.