Flyverhjemmeværnet støttede ved dåb af lufthavn i Karup

ASSISTANCE Flyverhjemmeværnets primære opgave er at støtte Flyvevåbnet, og derfor var det natuligt, at vi blev spurgt, da der ved dåben af lufthavnen i Karup, skulle etableres patruljering mellem den civile og den militære del af lufthavnen.

16 hjemmeværnssoldater fra eskadrillerne 272 Vestjylland, 273 Ikast, 274 Østjylland og 277 Karup stillede derfor på opgave søndag den 5. februar, hvor Christian Lange fra eskadrille 277 Karup sørgede for at folkene løste opgaven, som var blevet stillet, og der var styr på, at ingen kom ind på det militære område ad forkerte veje.

- Samtidig med at Flyverhjemmeværnet løste opgaven udenfor, havde vi også to hjemmeværnssoldater fra eskadrille 272 Vestjylland til at stå inde i forhallen i lufthavnen sammen med to hjemmeværnssoldater fra politihjemmeværnet. Her var der nemlig oprettet en stand, så gæsterne ved dåben kunne komme og høre om Hjemmeværnet, og hvad vi kan støtte med, fortæller ledende informationsofficer ved Flyverhjemmeværnet Elise Christensen i en pressemeddelelse.

En god og spændende søndag for Flyverhjemmeværnets soldater.