Flyskole i Karup er solgt og vokser!

KARUP Learn To Fly startede i Karup i 2001 med Freddy Pedersen som direktør, og skolen har stille og roligt vokset sig større og større og fået en afdeling i Ålborg, så det i dag er Danmarks største, og med salget til finske Aeropole, fortsætter undervisningen i Karup og Ålborg, og der er planer om at åbne en ny skole i Roskilde.

Uddannelse til pilot

Der er strenge krav til uddannelsen som pilot. En uddannet pilot kan ikke blot sætte sig op i et hvilket som helst fly, og så bare flyve afsted, for der er stor forskel på om det er et mindre propelfly, et større jetfly eller en helikopter. I Learn To Fly i Karup kan private tage certifikat mange forskellige flytyper, der går lige fra de helt små privatfly, så man selv kan tage sig en tur, eller tage familien med på en tur, og til både helikopter og transport- og passagerfly.

Må selv betale

På trods af at der i Danmark findes et utal af aftenskoler og oplysningsforbund, hvor man kan tage de mest mærkværdige kurser med statstilskud, blot man er en 12 14 stykker, så er der ikke nogen hjælp at hente, hvis man ønsker at uddanne sig til pilot. Her må man selv betale, og det er ikke billigt. Prisen på et certifikat til et af de mindste private fly kan snildt løber op i 125.000 kroner, og vil man hellere styre en helikopter, så skal man regne med at lægge 100.000 kroner oven i. Ønsker man at blive trafikpilot, så må man regne med en pris på cirka 600.000 kroner, og tager man i betragtning, at månedslønnen for en nyuddannet trafikpilot ligger på omkring 18.000 kroner, så skal man virkeligt have lyst til det.

Kringlet vej

Det har været en kringlet vej for Freddy Pedersen, der stammer fra Viborg.

Prisen på et certifikat holdt ham fra at udleve sin drøm som ung, så derfor var han rundt om flere ting før han i 1988 endelig kunne erhverve et certifikat, og blive ansat som pilot, men ti år senere satte helbredet en brat stopper for en fremtid som pilot, men med hans store erfaring fra 4300 timer i luften havde rustet ham godt til at påtage sig opgaven som instruktør, og 12. december 2001 startede han skolen Learn To Fly fra hjemmet på Industrivej 5 i Karup.

Mange piloter

Freddy Pedersen har ikke tal på hvor mange piloter han har været med til at uddanne, men det er ikke så få. I dag kan man møde piloter i DAT, Jet Time, Ryan Air, Star Air og i koncerner som Unifly, LEGO og Bestseller, der er uddannet i Learn To fly.

Det er lykkedes Freddy at etablere en stor skole med godkendelse til at uddanne en bred vifte af piloter, og for at sikre skolens fortsatte eksistens har han valgt at sælge den, og den 27. marts 2017 blev handelen med den Aeropole underskrevet.

Freddy fortsætter i en periode, så det bliver en glidende overgang.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med salget, som betyder at en god og solid uddannelse som pilot kan fortsætte og endda styrkes i Danmark, når der nu åbnes en skole i Roskilde, og samtidig kan jeg trække mig lidt tilbage, siger Freddy, der med glæde tænker tilbage på de utallige gode oplevelser han har haft som pilot og leder af Learn To Fly. Det er flere gange sket, at han har besøg af piloter som han har uddannet, og som er landet med deres helikopter på Industrivej.

- Det er nok ikke helt legalt, men naboerne har været særdels forstående, og har også syntes at det var morsomt, siger Freddy, der nu glæder sig til sin nye tilværelse.