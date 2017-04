Flygtningelejrenes historie

Karup Torsdag den 23. marts afholdt Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling med 51 deltagere. Til dirigent valgtes Michael Pedersen, og herefter fremlagde formanden, Inger Merstrand, årsberetningen, som godkendtes uden kommentarer.

2016 har været et godt år for foreningen, der har fået flere nye medlemmer og blandt andet har afholdt to foredrag med stor tilslutning. Efter formandens beretning fremlagde Jens Jørgen Jeppesen regnskabet, som også blev godkendt.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Svend Gjødesen og Inger Merstrand var på valg og blev begge genvalgt. Desuden skulle der vælges et nyt medlem i stedet for afdøde Jørn Nødskov, og Jens Jørgen Jeppesen, der allerede har overtaget regnskabet, blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsen består derudover af Claus Christiansen, Poul Thomsen, Lisbeth Juhl og Karlo Hansen. Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Gregers Laigaard, Grønhøj, og i forvejen er Birthe Nexø suppleant. De øvrige valg var genvalg, så de to revisorer er fortsat Jan Højgaard og Gerhardt Hørdum med John Thomsen som revisorsuppleant.

Meget travlt år på arkivet.

Arkivets årsberetning viste som sædvanligt et travlt år med mange aktiviteter. Claus Christiansen har efterhånden oprettet flere end 300 emner og lagt hundredvis af billeder ud på arkiv.dk. Han står desuden for det meget omfattende avisudklipsarkiv, med stor hjælp fra i alt seks frivillige, der udelukkende er beskæftiget med at klippe, sortere og ordne avisudklip.

Som tak for de mange timer, de seks hjælpere bruger på projektet, fik de senere på aftenen overrakt vin.

Arkivlederen står for regnskab, indkomstjournaler, besvarelse af henvendelser og fremskaffelse af materiale til bøger og studieopgaver, samt PR i form af en række artikler og pressemeddelelser og foredrag.

I det forløbne år har der været mange henvendelser og forespørgsler vedrørende egnens store flygtningelejre, dels fra studerende og dels fra tyskere, der som børn har været interneret i lejrene. Hun har derfor kopieret og fremstillet tysksproget materiale, som fremover kan sendes som generel information.

Bidrag til bøger og foredrag med flot tilslutning

Blandt de bøger, som arkivet har bidraget til med billeder og/eller tekst, nævnte Inger Merstrand Skelhøjebogen og en bog med en tragisk beretning om en fange i det åbne fængsel i Gedhus sidst i 1800-tallet. Desuden omtalte hun en bog, som en modeljernbaneklub i Herning har udgivet. Heri er hendes tekst om Konebanen brugt som kilde, og i bogen ses et foto af en nøjagtig model af Karup Station, fremstillet ud fra billeder og en arkitekttegning fra arkivet.

I løbet af året har arkivlederen holdt tre foredrag om henholdsvis Kølvrå, det gamle Karup og flygtningelejrene. Alle med flot tilslutning.

Årskalenderen, som hun udarbejdede for 16. gang, solgte også godt og gav som sædvanligt et pænt tilskud til arkivets drift.

Omfattende afleveringer

I årets løb er der indkommet en masse spændende materiale, både protokoller, udklipssamlinger, dokumenter og usædvanligt mange billeder, og da arkivet i forvejen manglede plads, er det efterhånden et problem at finde plads til det hele.

De lokale aviser har flere gange skrevet om arkivet og dets pladsmangel, som også blev nævnt, da arkivet i september blev portrætteret i den landsdækkende arkivsammenslutnings blad.

Det blev derfor mødt med begejstring, da Claus som afslutning på generalforsamlingen kunne fortælle, at Viborg Kommune netop samme aften havde givet grønt lys for, at arkivet inden for et halvt år skal flytte hen i lokaler på biblioteket.

Foredrag efter generalforsamlingen blev tilløbsstykke

Efter generalforsamlingen var der foredrag om egnens to store flygtningelejre efter 2. Verdenskrig. Der indledtes med en billedpræsentation ved Inger Merstrand, som ud fra cirka 30 billeder fortalte om de to lejre. Bagefter fortalte den tidligere tyske flygtning, Horst Sander, om sin og familiens flugt til Danmark og sit liv som flygtningebarn først i den ene og siden i den anden lejr.

Det var en øjenvidneberetning om sult og fattigdom og forfærdelige oplevelser under flugten. Men også om leg i den store Gedhusbunker, som stod tom efter krigen.

Foredraget blev et helt tilløbsstykke med 120 fremmødte.