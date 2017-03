Flotte kostumer til fastelavn

FASTELAVNSFESTER Prinsesser, popcornmaskine, politimænd, Gulddreng, cowboys, krigere, Disney-figurer m.m. Udklædninger var der mange af, og de var flotte og nogle meget kreative, da der i weekenden blev afholdt fastelavnsfest i Jethallen i Karup og Alhede-hallerne i Frederiks.

Karup

I Karup mødte omkring 300 borgere op til festen. Tøndeslagningen var inddelt i fem børnegrupper, så alle børn, uanset alder, fik en chance for at blive kattekonge og dronning. Der var også præmier til de ti bedste udklædninger og gratis æblejuice og fastelavnsboller til alle børn. De voksne skulle selv til lommerne, hvis de vil have boller og kaffe.

Arrangørerne i Karup var Jethallen, Karup Borger & Håndværkerforening, Karup Handelsforening, biografen og den lokale bager.

Frederiks

Fastelavnsfesten startede i Frederiks kirke med fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Herefter var der fastelavnsoptog til Alhede-hallerne. Her blev der med højt humør og flotte kostumer slået katten af tønden for børn og voksne i alle aldre, og som noget nyt i år kunne pensionisterne også slå sig løs på pensionisttønden! Der var præmier til kattekonge og dronning og bedste udklædning i alle kategorier.

Peter Nørgaard, den kendte bugtaler fra sidste års Talentshow, underholdt efterfølgende til stor morskab for publikum.

Der var gratis slikposer, sodavand, kaffe og fastelavnsboller til alle de cirka 450 fremmødte. Fastelavnsfesten sluttede af med lasagne for de interesserede.

Her var arrangørerne Frederiks og Omegns Handels- & Erhvervsforening, Alhede-hallerne, Kongenshus Kro & Hotel, FDF Frederiks, Frederiks Kirke, Coffeezone, DagliBrugsen, Byens Kagemand og Camillas Blomster.

Se flere billeder på www.ugeavisenkarup.dk