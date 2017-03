Flot resultat i Frederiks

INDSAMLING Da der søndag den 12. marts var landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp deltog man i Fredriks Sogn med 14 ruter, hvor 18 frivillige havde meldt sig som indsamler, og anstrengelser var ikke forgæves, for der blev indsamlet 12.408 kroner i kontanter, og hidtil ukendt beløb i mobilpay, for hver indsamler havde et nummer med, som folk kunne bruge, hvis de ikke lige havde kontanter.

Det var første gang Karsten Maagaard stod for det praktiske arrangement med at skaffe indsamlere og med at lægge ruter, og Karsten var rigtigt godt tilfreds med resultatet.

Rund i sognet blev indsamlerne mødt af venlige mennesker, der vidste, at der var en stor landsindsamling i gang, så flere havde penge liggende, For vi vidste jo at I kom, var der flere der bemærkede. Der var også enkelte, der ikke ønskede at støtte det gode formål, og det var naturligvis også i orden, for det er jo en privat sag, hvad man ønsker at støtte, og hvad man ikke ønsker at støtte. Ingen kan dog efter de sidste dages nyheder om en truende hungerkatastrofe i Afrika være i tvivl om at behovet for hjælp er stort.

Efter indsamlingen var Menighedsrådet i Frederiks vært for en omgang hønsekødssuppe.