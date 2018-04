Flot og lærerig havebog skrevet af tidligere Frederiks borger

Som datter af Aage Jespersen, der startede Frederiks Planteskole, har Birgit nærmest fået haveliv og design ind med modermælken. Far kaldte på mig, når der var kunder, og præsenterede mig som specialist i frugttræer, stauder etc. På den måde lærte jeg alle planter at kende. Til sidst var jeg specialist i haveplaner. Birgit ville da egentlig også gerne have været hortonom, men det blev lærergerningen, hun slog sig ned på, selvom hun sideløbende de sidste 40 år har designet og tegnet haver for private.

Tilbage i 2006 fik hun job som afdelingsleder på Tranebjerg Skole på Samsø og valgte at flytte fra Viborg til Samsø. På Samsø fandt hun et gammelt, faldefærdigt hus med en stor tilgroet have et såkaldt håndværkertilbud. Mange frarådede hende at købe. Det var en stor mundfuld. Men i hus, have og omgivelser lå Birgits drøm. Her var noget at realisere.

Nu godt 11 år senere har Birgit skabt sit eget paradis på Samsø. I hendes have trives i dag over 300 forskellige planter, hvoraf langt de fleste er flerårige og kan spises. Haven er anlagt med den hensigt, at der skal være friske spiselige produkter hele året, så man undgår at konservere og nedfryse til vinteren. I alle årets måneder kan jeg gå ud i haven og høste, hvad jeg har brug for måske lige bortset fra januar, fortæller hun. Hvis der bliver overskud af planter og afgrøder, bytter hun det væk eller sælger det i vejboden. Det er blevet en intensivt dyrket have, der skal bruges til at vise, at mennesker kan leve af et lille stykke land.

Permakultur og åben have på Samsø

Haven er i dag genstand for stor interesse og mange besøg. Birgit fortæller, at hun sidste år havde mere end 400 besøgende i den 2000 m2 store have. Den er et eksempel på, hvordan en almindelig, privat have kan omdannes til en intensivt dyrket, selvforsynende skovhave ved hjælp af permakultur-principper. Permakultur betyder netop vedvarende kultur.

Kærbakkens Permahave, som Birgits have er kommet til at hedde, er en del af et større projekt på Samsø, hvor udbredelsen af permakultur, er central. Projektet omfatter fælles arrangementer, kurser og design af skovhaver. Permakulturgruppen er organiseret under foreningen Økologisk Samsø. Birgit er projektleder.

I permahaver lægges der vægt på et mangfoldigt dyreliv med rovinsekter og selvfodrende systemer. Ved hjælp af haverum opbygges et godt mikroklima i haven. Hvorfor egentlig blive ved med at arbejde mod naturen, siger Birgit og forklarer, at det netop er det, vi gør, når vi graver og har en kamp uden lige mod ukrudtet. Det er fint, at lade haven vokse til i træer, men så skal de være spiselige. Hvorfor ikke plante træer og andre flerårige vækster, der kan spises?

Sidste skud på stammen

Birgit har igennem årene udgivet mange småting omhandlende havebrug, men det er først nu, hvor hun er holdt op med at arbejde, at hun har haft ro til at få lavet den bog, der beskriver hendes have og filosofien bag permahaven. Det er blevet til et flot, 329 siders pædagogisk opbygget værk med smukke, beskrivende billeder. Bogen dækker de grundlæggende principper for nordisk permakultur, viser hele designprocessen med detaljerede oplysninger om planter, vand, mad, dyr og strukturer til en færdig helhedsplan. Den tilbyder de værktøjer, man har brug for at gøre sin have til et overdådigt spisekammer i pagt med naturen. Birgit forklarer, at det kræver tilvænning at spise så mange nye ting. I bogen har hun derfor også et afsnit med lækre madopskrifter med planter fra permakulturhaven.

Skulle man være interesseret i bogen, ligger der nogle eksemplarer hos Camillas blomster i Frederiks.