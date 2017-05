Flot og funktionel skygge på terrassen

HUS-HAVE Selv for solhungrende danskere kan sommersolen ind i mellem blive for meget af det gode.

Her er et par gode tips til smuk og funktionel skygge i det fri:

Markiser

En markise kan virkelig klæde et hus, og den kan både give skygge ude og inde. Mange benytter også markiserne om vinteren, hvor de kan tage den lave, stærke sol. Moderne markiser kan integreres så meget i huset, at de stort set er usynlige, når de er pakket sammen. Fordele ved markiser er, at de er holdbare, tåler en del vind og er nemme at betjene. Ulemper er pris de kan være dyre at få monteret og den stationære placering.

Parasoller

Med en parasol kan du selv bestemme, hvor du vil have skyggen. Mange af de smarte fødder, man kan få til parasoller i dag, har hjul på, så det er nemt og enkelt at flytte skyggen rundt. Parasoller er billige i anskaffelse og fås i et væld af designes. Til gengæld holder de ikke så længe, og i blæst kan de give halvdårlige nerver.

Solsejl

Ligger din terrasse op ad en eller flere mure, så kan et solsejl være en smuk og arkitektonisk vellykket løsning. Solsejl kræver blot nogle solide øskner, så er du i gang. Sejlene kan fås i mange former og farver.

Naturen selv

Det tager tid, men så lang tid tager det faktisk heller ikke! Man kan sagtens få skygge ved at plante et træ, som måske skygger for den lave sol sidst på eftermiddagen, eller ved at spænde nogle wirer ud og lade en blåregn eller klematis brede sig.