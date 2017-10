Flot lokalt resultat i Røde Kors indsamling

I alt 29.154.25 kr. blev indsamlet i lokalområdet i år. En del af pengene vil gå til at sikre det langsigtede hjælpearbejde i nogle af verdens fattigste lande. Det giver os mulighed for at opbygge varslingssystemer, uddanne mennesker i livreddende førstehjælp og andre indsatser, der redder liv, når både små og store katastrofer rammer.

I Danmark er pengene med til at gøre en forskel for nogle af samfundets mest sårbare mennesker, når vores frivillige hver eneste dag rækker hånden ud til flygtninge, udsatte, børnefamilier, ensomme og syge medborgere

En af vores lokale første prioriteter er at gøre det muligt for 15 børn i alderen 7 13 år at komme på sommerlejr med Røde Kors. Ledelse og lærere på Karup og Frederiks skoler er mere end villige til at indstille de børn, for hvem de økonomiske rammer kan være snævre, og som har rigtig meget gavn af en herlig oplevelse.

Hvert år til jul uddeles der julepakker i samarbejde med Karup Menighedsråd og Lions, og henvendelser fra børnefamilier om at komme i betragtning til disse er desværre også i Karupområdet stigende.

De frivilliges arbejde har både det formål at hjælpe andre, men betydningen af fællesskaberne for de frivillige må ikke underkendes, så i mange tilfælde er det positivt på flere planer.

Røde Kors i Karup/Kølvrå/Frederiks er et korps på ca. 120 frivillige, der får tingene til at ske. Det er nørklere, besøgsvenner og butiksfrivillige, der tegner sig for langt størstedelen. Frivillighedstanken betyder, at indtægterne som kommer fra kontingenter, overskuddet i butikken, tildelinger fra 18 midler i Viborg kommune, Lions og Sct. Georgsgildene virkelig kommer ud der, hvor den gør mest gavn.

Tusind tak til de lokale butikker for opbakningen i form af frugt, vand, kage og præmien fra Daglibrugsen til en heldig og trofast indsamler i år blev det Birgit og Jens Brun, som har lagt mange timer gennem årene som indsamlere, i butikken og i bestyrelsen.

Du kan nå det endnu

I hele uge 40 kan du handle til halv pris i Røde Kors butikken i Karup. 6. oktober holder vi reception i anledning af vores 25 års jubilæum. Her kan man får gratis kage og kaffe og naturligvis handle i butikken i den gode sags tjeneste.