Flot heks fra Havredal

SCT.HANS HAVREDAL Efter spisningen var der båltale ved Knud Gaarn-Larsen, der spandt en ende over den overtro, der knytter sig til årets længste dag, og ved kampen mellem materielle og menneskelige værdier.

Lidt regn

Under spisningen drev en regnbyge forbi, så man rykkede sammen under halvtaget. Der var virkeligt blevet gjort noget ud af heksen, der tronede over det store bål, men den smule regn der var kommet, kunne ikke redde hendes liv, så hun røg til Bloksbjerg med hylen og piben.