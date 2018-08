Flintesmed fejrer 40 år på Hjerl Hede

JUBILÆUM Fra sine helt unge år har Harm Paulsen været fascineret af stenaldermenneskets kunnen med flint. Med den rette behandling af det drilske materiale er det muligt at fremstille syleskarpe pilespidser, økser og knive. Fascinationen har betydet, at Harm hele sit liv har arbejdet eksperimentelt med stenalderens redskaber: både, knive, økser, pile og meget, meget mere.

Den bedste

Harm Paulsen er formentlig den bedste i Europa til at hugge flint. Han mestrer teknikken og har prøvet sig frem i mere end 40 år. Frilandsmuseet Hjerl Hede arbejder med de gamle håndværk og stenaldermenneskenes håndværk er i sandhed et gammelt håndværk.

Det begyndte, da Harm Paulsen engang i 1978 blev ringet op af daværende inspektør Poul Buskov, der havde hørt om Harms fascination af stenalderen. Poul Buskov havde set, at Harm krydsede Østersøen i en stammebåd, og han så store muligheder i at knytte Harm til Hjerl Hede. Harm Poulsen sagde ja tak, og siden da er han trofast vendt tilbage sommer efter sommer.

I lære som stenaldermenneske

Dengang var stenalderbopladsen på Hjerl Hede meget primitiv, men siden da er der sket meget, ikke mindst i kraft af Harm Paulsens engagement. De frivillige på pladsen har i dag en meget troværdig boplads og også flotte klædedragter. På den måde har Harm Paulsens virke ikke alene genopdaget gamle håndværk og vist dem for museets gæster. Gennem stenalderbopladsen på Hjerl Hede har utallige unge og gamle mennesker været i lære som stenaldermennesker og kan også føre teknikkerne videre til fremtidige generationer.

40 år er lang tid, men som Harm Paulsen udtrykker det: Good times went fast. I 2018 er Harm på bopladsen i fem uger, hvor han laver økser og pilespidser af flint. Alle har således rig mulighed for at se den moderne stenaldermand arbejde med flint.