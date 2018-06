Flere spritulykker i sommervarmen

I takt med at sommerstemningen og varmen stiger, sker der flere spritulykker på vejene. I juni og juli måned kører flere galt med sprit i blodet end for eksempel i julefrokostmånederne november og december, viser de nyeste ulykkestal fra Vejdirektoratet.

Derfor er der netop nu sat tusindvis af skilte op langs vejene med teksten Klar til et pust?. Bag den landsdækkende spritkampagne står Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og landets kommuner. Plakaterne langs vejene og en kampagnefilm i tv og på sociale medier skal minde alle trafikanter om, at hvis de er i tvivl om deres promille, når de skal hjem fra en grillaften, fest, strandtur eller fx en by- og havnefest, så bør de lade bilen stå.

- Hver sommer sker der alt for mange alvorlige spritulykker, der kunne have været undgået. Det er vigtigt, at vi får endnu flere til at lade bilen stå, når de har hygget i sommervarmen og drukket alkohol, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

13% kørte måske med promille

Sidste år viste en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, at 13 % af danskerne har kørt bil, selv om de var i tvivl om deres promille. Mange gange var det i forbindelse med en grillaften, middag eller familiefest, viser undersøgelsen, som blev gennemført blandt 1.400 bilister.

Nu opfordrer Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden flere til at blande sig, hvis personer vil køre hjem fra en sammenkomst, hvor der bliver serveret og drukket alkohol.

- Det kan være svært at blande sig og tage bilnøglerne fra en person, der er på vej ud ad døren efter en middag. Så aftal på forhånd, når I sætter jer til bords, eller når I tænder op i grillen, hvem der kører hjem. Så ved man på forhånd, hvem der kan få alkohol i glasset, og hvem man bør servere noget andet for. På den måde kan man gøre det til et fælles ansvar, at alle kommer sikkert hjem, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.

Hen over sommeren vil politiet gennemføre spritkontroller i hele landet. Læs mere på politiets hjemmeside: www.politi.dk

Straffen for spirituskørsel

Nedenstående gælder for 1. gangstilfælde, hvor der ikke er sket en ulykke i forbindelse med spritkørslen, og hvor promillen har været mellem 0,5 og 1,2

Du får frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) inden for 6 måneder for at beholde kørekortet. Dumper du et forsøg, mister du kørekortet, indtil du har bestået begge prøver.

Du får en bøde, der ca. svarer til din netto månedsløn gange med promillen

Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik). Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner 3 timer, og det koster 3200 kr.

Vil du vide mere om straf for spirituskørsel, så klik ind på www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/spirituskoersel?id=179#179

Gode råd

Drik max en genstand, hvis du vil sætte dig bag rattet.

Du kan ikke øge forbrændingen af alkohol. Lige meget om du danser, drikker kaffe, tager bad eller trækker frisk luft.

Lad bilen stå, hvis du er i tvivl om din promille.