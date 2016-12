Flere års indsats er realiseret

SHELTERPLADSER Søndag 11. december holdt shelter-arbejdsgruppen under Ilskov Kontaktråd indvielse af Ilskov Shelterplads.

Det var en stor forsamling, der søndag formiddag troppede op ved FDF hytten i Ilskov for at se, hvad arbejdsgruppen har brugt de sidste par år på at realisere.

De fremmødte fik en kort introduktion til projektet, hvorefter man havde mulighed for at tage de nye faciliteter i nærmere øjesyn.

Andelskassen var vært ved gløgg og æbleskiver, så man havde noget at styrke sig på undervejs.

Shelterpladsen er indrettet med to shelters beliggende på FDF Ilskovs område. Her er der også bålsted med madlavningsrist, brændely og huggeblok.

I umiddelbar tilknytning til de to shelters, finder man strøm og vandpost.

Lidt afsides er der også etableret et WC-hus med træk-og-slip toilet, vask med vand, lys og strøm.

Et tredie shelter er etableret ved Skåphusdam nogle hundrede meter vest herfor. Dette shelter har også bålsted med madlavningsrist og brændely.

Offentlig adgang

Der er offentlig adgang til alle faciliteter og alle er meget velkomne til at benytte området. De to sheltere beliggende ved FDF Ilskov kan reserveres, mens shelteren ved søen kan benyttes efter først-til-mølle princippet. Vær dog opmærksom på, at der lukket for vandet i vinterperioden for at undgå frostskader.

Friluftsrådet, Nordea Fonden, Fonden af 1844, Herning Kommune og Super Brugsen i Sunds har, sammen med en masse frivillige, gjort projektet muligt, og i shelter-arbejdsgruppen under Ilskov Kontaktråd er man stolte af det flotte resultat.

Ilskov Shelterplads ligger kun omkring 500 meter fra Alhedestien (den gamle jernbane mellem Herning og Viborg) og med den gode adgang direkte fra cykelstien, er det særdeles attraktivt for cykelturister - hvis ikke for at overnatte, så for at gøre et holdt hvor der er adgang til rigelige mængder af vand, strøm og smuk natur.