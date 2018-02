Flagermus-safari i Mønsted Kalkgruber

Vi kender dem fra sommeraftener, hvor de i tusmørket laver zig-zag mønstre i jagten efter fede myg og natsværmere. Som regel ser vi dem på temmelig lang afstand. Flagermus er svære at få øje på, og hvis vi er så heldige at se dem, er der gerne kun nogle få stykker i kort tid ad gangen.

I vinterferien kan besøgende få dem at se på klods hold i Mønsted Kalkgruber. Her sover de vintersøvn i hundredvis – ja i tusindvis. Mønsted Kalkgruber er Nordeuropas største overvintringssted for flagermus, og seneste undersøgelser viser, at der er omkring 18.000 i minerne fra oktober til april.

Her kan besøgende gå rundt i de kilometerlange gange og nyde synet af disse mærkelige, vingede væsener. Tag lommelygten med og gå ind i de mørke minegange, hvor flagermusene helst går i dvale. Her er der garanti for at se flagermus. Her sidder de på kalkhylder eller har haget sig fast i en lille afsats og hænger med hovedet nedad. Flagermus forstyrres ikke af at mennesker stille og roligt går rundt i deres soveværelse og lyser på dem med en lommelygte. Men de må ikke berøres. Så vågner de og bruger noget af deres sparsomme energi på opvågningen.

En flagermus taber 1/3 af sin kropsvægt i løbet af vinterdvalen, så det er vigtigt, at den ikke bruger sine kræfter på unødige opvågninger. Den historie og flere andre historier om flagermusenes besynderlige liv bliver fortalt på guidede rundvisninger på nærmere bestemte tidspunkter.

Der er konkurrence for børn, som kan løses af hele familien

Der er guidet flagermussafari alle dage i vinterferien, men man kan også som besøgende på egen hånd se flagermus.