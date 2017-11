Fisketyv på spil i Uhre

Uhre Onsdag aften mellem klokken 19.30 og 20 har der været en fisketyv på spil ved Uhre Dambrug.

Da en ansat kom til, efter at alarmen havde lydt, nåede han at se mand stå og tage fisk op af bassinet og putte dem i en pose, før han tog benene på nakken og flygtede fra stedet i en bil.

Posen med fisk fik han ikke med. Den indeholdt cirka 50 kilo fisk, hvoraf nogle var i en sådan tilstand, at de kunne sættes tilbage i bassinet.

Det lykkedes den ansatte at notere sig dele af bilens nummer. Viborg Politi oplyser, at man derfor har lidt at komme videre med i efterforskningen af fisketyveriet.