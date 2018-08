Fiskekonkurrence i Karup Å

Fiskekonkurrencen afholdes under mottoet "Fra udspring til udløb", fordi den bliver afviklet i stort set hele Karup Å. Alle deltagere får altså chancen for at prøve noget af dette legendariske fiskevand, som man normalt ikke har mulighed for at fiske i.

Hovedkvarteret for konkurrencen bliver igen i år Trevad Ørredpark, hvor der også vil være en del aktiviteter, medens konkurrencen foregår. Her bliver der indvejning på forskellige tidspunkter, mulighed for at købe mad og for at hygge sig og samle kræfter til den næste tørn ved åen.

Præmielisten til konkurrencen står mål med fiskevandet, lover Karup Å Sammenslutningen på deres hjemmeside uden dog at afsløre mere om præmien. Hovedgevinsten er skænket af Grejbiksen og Karup Å Sammenslutning.

Prismæssigt kommer deltagerne til at betale stort set det samme, som det koster at købe et dagkort for to døgns fiskeri.

Foruden spændende fiskevand, flotte præmier, hyggeligt samvær med andre lystfiskere, så er deltagerne i øvrigt med til at støtte fremtidens opdræt af havørreder.

Vil du vide mere om arrangementet, så klik ind på www.karupaa.com

Knæk og Bræk