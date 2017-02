Finere madlavning for mænd

MAD Stemningen var i top, da Ugeavisen mandag aften, i forrige uge, lagde vejen forbi Karup Skoles skolekøkken. Otte mænd fra lokalområdet og lærer Karin Lundsberg var i gang med den helt store menu bestående af karrysuppe med kylling, indbagt mørbrad, bagte kartofler med kartoffelmos og abrikos-chokolade lagkage, men selv om flere af mændene normalt ikke står ved kødgryderne derhjemme, var der masser af overskud til et glas rødvin eller to, og til at drille hinanden på en kærlig og venlig måde.

Normalt er der ni mænd på holdet, men den ene var fraværende denne aften. Det er fjerde år i træk, at holdet samles en dag om ugen i 16 uger til madlavning, og det er noget af en opgave for Karin Lundsberg, selvom hun tidligere har drevet Mett Kjølvraa i en menneskealder.

- Jeg nyder disse aftener med mændene, men tror man, at damer snakker meget, så er det intet i forhold til disse mænd. Der bliver både diskuteret mad og alt muligt andet, der er virkeligt et godt sammenhold, men ind imellem er jeg nødt til at råbe lidt efter dem, så det ikke går galt med maden, griner Karin.

Madaftenerne starter meget højtideligt med at give læreren et håndtryk eller kram, derefter gives det til hinanden. Så sætter de sig og nyder en pilsner eller et glas vin, mens de taler om aftenens madlavning og får delt opgaverne ud i tomandsgrupper. Der bliver også diskuteret, hvilken mad de skal lave næste gang, de mødes. Nogle gange har de opskrifter med, der prøves af, andre gange sponserer jægerne fra holdet kød. Det sker også, at der ændres i opskrifterne, inden maden laves.

Mens Ugeavisen var på besøg, var Frede Hansen i gang med at smelte Philadelphia-ost med skinke og sennep, der skulle anvendes som mørbradfyld.

- Vi hygger os, og det er sjovt, og så får vi noget godt af spise, fortæller Frede, som også laver mad i hjemmet.

Det hele er klaret på 3,5 time, inden der lukkes og slukkes i køkkenet og mændene går hjem med en fuld mave.