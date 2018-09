Finderup Brutal Cross Trail

30 deltagere var tilmeldt og 24 gennemførte de hårde ruter på henholdsvis 5, 10, 15 km eller en halvmaraton. Det var løb i sand, kampvognsspor og meget smalle passager, der gjorde ruten særligt udfordrende.

Lars-Ole Kopp har planer om at gentage løbet til næste år. Han håber, at endnu flere vil deltage til næste år. Der er ingen tvivl om, at det er en supergod udfordring, som mange trailløbere vil finde særligt attraktiv.

Danmarks bedste trail-løbere skal komme med input til næste års rute

Med risiko for at ruten bliver endnu sværere vil Lars Ole Kopp i øvrigt invitere Simon Grimstrup, Danmarks bedste trailløber, til at komme med forslag til forbedring af ruten.