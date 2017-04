Find vej med orienteringsklub

SPORT Karup Orienteringsklub afholder Find Vej-dag den 29. april. Mødestedet er den primitive lejrplads i Stendal Plantage med afmærkning fra krydset Aarestrupvej og Ulvedalsvej.

Her er der mulighed for alle at prøve orienterings-sporten med Karup Orienteringsklub. Der vil være hjælp til alle med at komme i gang, og banelængder, der passer alle - fra de helt små til garvede løbere, der gerne vil prøve noget nyt.

Efter at der er blevet fundet vej, vil der være forfriskninger, diplomer og medaljer til børnene - samt en lille overraskelse til de små.

Efter Find vej-dagen afholder Karup Orienteringsklub træning/opfølgnings-arrangementer, hvor nye til sporten kan være med og lære at læse kort og løbe samtidig.

Find vej i Danmark er et landsdækkende projekt støttet af Nordea-Fonden. Over 6000 faste poster spredt over hele Danmark udgør orienteringsposter, som enhver person kan benytte ved at downloade et kort fra www.findveji.dk og løbe et orienteringsløb.