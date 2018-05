Fin turneringsstart for Karup Å Golfklub

Karup Å Golfklub har fået en flot turneringsstart og har på nuværende tidspunkt allerede afviklet to matcher.

Åbningsmatchen blev afviklet allerede lørdag den 14. april med 41 tilmeldte spillere.

Klubbens frivillige stab af hjælpere havde gjort deres til, at alle spillere syntes om banen, og var klar til at få et godt spil ud af det. Resultatet viste også, at rigtig mange opnåede et tilfredsstillende pointhøst. Resultatet blev som følgende:

De tre bedste i A-rækken blev Morten Lie med 42 point, og Flemming Jacobsen samt Gunnar Bylov begge med 38 point.

I B-rækken var vinderen Denniz Langkilde Lauesen med 40 point. Herefter kom Lone Lund 39 point og Bent Mortensen med 37 point.

REMA 1000 Match.

Lørdag den 5. maj afholdt Karup Å Golfklub sin 2. store årlige match, der er sponsoret af REMA 1000 i Karup.

De 3 uger, der gik imellem den første og denne match, havde gjort banen endnu bedre. Alt var grønt og indbydende.

Turneringen var ydermere begunstiget med et fantastisk vejr, så humøret var højt og det smittede også af på spillet. Der deltog ialt 42 spillere fra Karup Å Golfklub, Tange Sø Golfklub, Havnstrup Golfklub, Hedens Golfklub, Haunstrup Golfklub, Tullamore Golfklub og Jelling Golfklub. Efter 18 huller var der lidt at spise samt øl eller sodavand til deltagerne.

A-rækken vandt Else Jacobsen med 38 point. Herefter kom Knud Jacobsen 35 point og Kurt Serritslev med 32 point.

B-rækkens vinder var Jens Brun 38 point, Sonja Pedersen blev nummer to med 36 point og Inge Bønneland fik en tredjeplads med 35 point.

Der var præmier til nærmest flaget på hul 3 og hul 8. De blev vundet af Preben Dynesen (hul 3 1,46 meter) og Paul Erik Møller (hul 8 10,40m)

Efter præmieuddelingen takkede formanden for turneringsudvalget Bruno Andersen, for de flotte sponserede præmier.

KÅG ønsker alle vinderne tillykke.