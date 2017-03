Film om Frederiks vist 20.000 gange

FREDERIKS I søndags lagde han filmen på Facebook og YouTube. Den er i den skrivende stund (mandag) vist mere end 20.000 gange.

Jørn har selv skrevet teksten til sangen i filmen og er inspireret af sangen Gamle Frederiks, som også er indspillet af ham selv. Melodien er oprindelig amerikansk og hed " An Okie from Muskogee" og er en rigtig USA-midt-vest-melodi.

- Teksten til filmen om Frederiks er inspireret af sangen, af Frederiks og dens befolkning, af de mennesker, der kæmper for at bringe området på landkortet, af ildsjælene, af butiksfolket, og af alle de neutrale, der hver dag gør deres arbejde i stilhed. Når jeg møder og ser dem, så bliver jeg bare så glad, fortæller Jørn til Ugeavisen, som er noget overrasket over, at opslaget er set af så mange.

Jørn har lavet filmen, da han tilbringer meget af sin tid i udlandet.

- Når man er så langt væk, så ser man på sin fødeegn med helt andre øjne. Man ser det positive, ser hvor harmonisk livet er i Frederiks, ser hvor lykkelige man er i byen, ser hvor heldig man er ved at være opvokset på egnen, ved at huske tilbage på sin skoletid og sine venner, ser hvor fint, rent og organiseret alt er, tænker på, hvordan vi hjælper hinanden, og hvordan vi bliver passet på, fortæller Jørn og fortsætter:

- Man ser ikke TV, hvor der altid kun er nyheder om det negative, hvor det er en landsdækkende katastrofe, når der kommer et snefnug. Ser ikke kritik af for høje priser på alt, at der er skatteproblemer, at plejesystemet halter. Man ser, at når man gør hele regnskabet op, at Frederiks er det bedste sted i verden sådan. Dette ud fra, at jeg kommer utrolig mange andre steder, og har noget at sammenligne med! Og, ud fra at jeg har det virkelig sådan at rejse er alt leve som H. C. Andersen engang sagde.

Jørn ved, hvor svært det er, at promere sig i forhold til de store kanoner og større byer.

- Dette gælder ikke kun mit firma Ege-Data Consult ApS i Frederiks, men også andre firmaer og butikker i byen. Jeg har set, hvordan de en efter en må lukke. Det skal der sættes en stopper for. Det er mit lille bidrag til at forsøge at holde liv i stedet, for Frederiks er min lysegrønne ø, hvor jeg vil leve og dø, fortæller Jørn, som han håber med sin lille selvmade reklamefilm, kan være med til at bringe området tilbage på Danmarkskortet.

Ministudie

Jørn har desuden et ministudie, der muliggør indspilninger. Han spiller på guitar og keyboard.

- Jeg har spillet musik i mange år og gør det gerne. Vi havde et lokalt band The Pets i 70erne, hvor vi virkelig hyggede os sammen. I øjeblikket har jeg en del sange liggende på lokale lister derovre og er rated -som det hedder - ret godt. Det er ikke noget med, at jeg er en stor kanon, men det kører, slutter Jørn.

Filmen kan ses på: https://www.youtube.com/watch?v=o4MB1-QW_Xo&sns=em