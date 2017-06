Festlig og farverig åbning af Snapsting

KULTUR Når det femte Snapsting officielt åbner på Nytorv lørdag den 17. juni, er der lagt op til en dejlig dag for hele familien.

I år er det fem år siden, at Snapsting blev vækket til live efter 200 års dvale. Så når Viborg Domkirkes klokker kl. 10.00 ringer Snapsting ind lørdag den 17. juni, vågner alle op til en god lang uge fyldt med oplevelser for stor og små.

Snapsting for Børn og Gøglerfestivallen står for den officielle åbning af Viborg Snapsting 2017 på Nytorv. Det bliver en farverig og festlig åbningsceremoni for hele familien uledsagede voksne er også meget velkomne!

- Vi ser meget frem til dette års åbning af Snapsting, og vi har lagt os i selen for at sammensætte et attraktivt program det bliver fantastisk og en åbning for alle i alle aldre, siger koordinator på Kulturskolen Henrik Resen, der også er koordinator på åbningen af Snapsting.

Street food, gøgl, parade og Alberte

Når borgmester Torsten Nielsen har holdt sin officielle åbningstale, går det løs med Nytorv Street Food og Gøglerfestival. Kulturskolebussen er på pladsen og Viborg Ballon leverer balloner til hele familien som optakt til Snapparaden. Snapparaden, der som et musikalsk kulørt tusindben, vil vugge sig gennem midtbyens gader i et tempo, hvor ung som gammel kan følge med. Paraden ender tilbage på Nytorv. Alle, der har lyst, er velkomne til at gå med.

Alberte Winding Band går på scenen til frokost, hvor hun blandt andet giver smagsprøver fra sit kommende album. Men mon ikke også der kommer et par af hendes klassikere, som vi alle kan synge med på?

Dagen igennem giver Gøglerfestivalen flere åbne forestillinger rundt om i midtbyen samt i Musiksalen.

Sidst på eftermiddagen begynder deltagerne i årets MTB Street Race at varme cyklerne op til det udfordrende løb rundt i byens gader. Det bliver action for fuld skrue. Og først på aftenen inviterer Viborgs Vægtere på tur gennem byen.