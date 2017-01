Festivalen Fotodage Viborg indbyder til open call

FESTIVAL For første gang i Fotodage Viborgs historie inviterer festivalen nu professionelle fotografer, fotokunstnere og talentfulde amatørfotografer til at deltage i et open call under overskriften Dødssynder 2017. De bedste af de indsendte billeder kommer til at indgå i en udendørs udstilling i Viborgs centrum under festivalen 5.-28. maj 2017.

Temaet Dødssynder 2017

Tanken er at indfange i fotos, hvad en dødssynd er i dag. Er det stadig en dødssynd at være hovmodig, grisk, nydelsessyg, misundelig, fråsende, vred eller lad? Eller er det noget helt andet? Og hvordan kan man med et billede vise, hvad en dødssynd er i 2017?

Temaet er inspireret af, at der i 2017 fejres Reformationsjubilæum i Danmark. I Viborg sættes alle sejl til, for Reformationen startede netop her: Et opgør med den katolske kirke, herunder dens skelnen mellem tilgivelig synd og dødssynd. Blandt andet viser Skovgaard Museet kunstneren Rebecca Louise Laws udstilling Pride, der fortolker den gamle dødssynd hovmod. 6 andre museer i Region Midtjylland præsenterer de øvrige klassiske dødssynder. De i alt 7 udstillinger er en del af programmet for Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.

Indsend bidrag senest 26. marts

Fotografer kan ansøge om at få 1-3 fotos vist som en del af en udendørs udstilling med bidrag fra flere forskellige fotografer. Der er krav til billedernes format, ligesom hvert foto skal ledsages af en titel og 2-3 linjers tekst. Yderligere information om, hvordan man deltager findes på http://fotodage.dk/open-call/.

Deadline for open call er søndag 26. marts 2017. De indsendte bidrag bedømmes umiddelbart efter deadline og fotograferne bag de udvalgte værker får besked i uge 14, skriver projektkonsulent i Viborg Kommune, Lene Birgitte Mirland i en pressemeddelelse.

Hvad er Fotodage Viborg?

Festivalen Fotodage Viborg strækker sig over 3 uger fra 5. til 28. maj 2017 og byder på en bred vifte af fotooplevelser i Viborg og resten af Viborg Kommune: Udstillinger og aktiviteter som workshops, konkurrencer, foredrag, rundvisninger og fototure. Der er fokus på det gode fotografi inden for kategorierne dokumentar- og pressefoto, naturfoto og det personlige, kunstneriske foto.

Mere information om festivalen kan fås på http://fotodage.dk/