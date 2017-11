Fernisering i Dollerup på søndag

Igennem den nye udstilling i Dollerup vender vi atter en gang blikket mod det nære og det mere hjemlige uden det på nogen måde bliver hverdagsagtigt eller trivielt af den grund. Tværtimod!

Den nye udstiller, Lissy Nanna Siig er født i og bor stadig i Frederiks, men den verden hun ser udenfor vinduerne, i naturen her omkring, forandrer sig hele tiden, når hun gengiver den på sine malerier.

Det er nok mest abstrakt naturalisme, jeg maler, siger Lissy Nanna Siig, som er autodidakt maler, men har været på et utal af kurser, siden hun kastede sig over lærredet i 1997.

Kurserne puffer hende hele tiden videre ind i nye teknikker og muligheder.

Jeg maler altid med acryl, men jeg elsker at eksperimentere og lade mig inspirere, fortæller hun og peger på, at det er former og figurer i naturen og måske især det farvevæld naturen frembringer, som sætter skub i tankerne om det næste og det næste og det næste maleri.

Farver prikker til mig - jeg kan sidde og se fjernsyn og pludselig blive inspireret af nogle farver, som måske dukker op, bevæger sig eller flyder sammen i en eller anden udsendelse.

Hun tager disse inspirationer med sig, men bevæger sig hurtigt ind i sin helt egen fortolkning af det sete.

Lissy Nanna Siig maler først og fremmest derhjemme, men hun mødes jævnligt og sparer med en rækker andre aktive malere i Fredriks. Flere af dem har man allerede stiftet bekendtskab med her i Dollerup Forsamlingshus.